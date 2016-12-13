Нацбанк предлагает увеличить сумму гарантирования вкладов

Национальный банк Украины предлагает постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, на сегодня сумма вклада, гарантированная государством, в Украине является самой низкой в Европе, если не учитывать Молдову.

«Гарантированную сумму нужно повышать. Однако такое повышение должно проходить по графику, который будет учитывать темпы роста размеров депозитов и экономического восстановления», - полагает НБУ.

Также сообщается, что гарантированные депозиты составляют 54% от всех вкладов в Украине, 83% - в Хорватии, 91% - в Румынии.

«Увеличение гарантированной суммы депозитов в странах Восточной Европы происходило поэтапно в течение 2007-2011 годов. Оно было одним из антикризисных мероприятий. Застрахованная сумма выросла от 15-25 тыс. евро перед кризисом до 100 тыс. евро после него», - отметил регулятор.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины Нацбанк с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 80 финучреждений, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. За этот период фонд выплатил вкладчикам банков порядка 80 млрд грн возмещения.

Действующая система гарантирования вкладов предполагает возмещение вкладчику средств, размещенных на текущем, карточном или депозитом счете в неплатежеспособном банке, включая начисленные на день введения временной администрации проценты, в пределах 200 тыс. грн.