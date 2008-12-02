МВД зафиксировало более тысячи нарушений в валютных операциях

Министерство внутренних дел Украины за неделю зафиксировало более 1000 нарушений правил валютообменных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Государственного департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонид СКАЛОЗУБ.

По его словам, сумма изъятых в связи с этим средств достигает 278 тыс. долларов, приблизительно 200 тыс. евро и более 1,5 млн. грн.