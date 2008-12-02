Производители подсолнечного масла снизили цены

Производители подсолнечного масла выполнили требование Антимонопольного комитета Украины о снижении цен на свою продукцию. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Комитета.

Как говорится в сообщении, реагируя на требования комитета, крупнейшие производители подсолнечного масла снизили оптово-отпускные цены на собственную продукцию, произведенную из сырья нового урожая.

ООО «Кернел-Трейд» и ДП с ИИ «Сантрейд» – на 14% и ЗАО «Пологовский маслоэкстракционный завод» – на 6,5%. Эту информацию подтвердили результаты проверок органов Комитета. Согласно мониторингу, из-за снижения оптовыми предприятиями отпускных цен произошло снижение стоимости подслнечного масла, которое реализуется в розницу, в частности, под торговыми марками «Щедрый дар», «Чумак золота», «Олейна» и «Славия».

«Проведенные органами Антимонопольного комитета проверки показали, что производители масла выполнили взятые на себя обязательства относительно снижения цен»,– заявил и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Антимонопольный комитет Украины рекомендовал трем основным производителям подсолнечного масла – ДП ИИ «Сантрейт», ООО «Кернел-Трейд» и ЗАО «Пологовский маслоэкстракционный завод» снизить оптово-отпускные цены на продукцию адекватно снижению цен на сырье.