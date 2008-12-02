Опасения относительно углубления кризиса усиливаются - эксперт

Опасения относительно углубления глобального экономического кризиса и дальнейшего снижения прибылей компаний усиливаются.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, сегодняшние торги на украинском фондовом рынке открылись падением котировок акций ряда компаний, однако позже участники рынка начали спекулятивные покупки в расчете на закрытие утренних коротких позиций.

Акции «Центрэнерго» потеряли в цене 0,94%, «Азовстали» - 5,15%, Крюковского вагоностроительного завода - 4,31%, «Укртелекома» - 3,85%, сообщила аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО напомнила, что вчера торги на американской бирже закрылись максимальным падением с октября нынешнего года на фоне плохих статистических данных, вышедших накануне. Аналитик отметила, что снижение деловой активности в США в ноябре упало до минимального за последние 26 лет. Индекс производственной активности в прошлом месяце упал до 36,2 пункта – минимального значения с 1998 года – по сравнению с 38,9 пункта месяцем ранее, добавила она.

Как сообщила аналитик, на этой неделе еще выйдут важные статданные, которые также будут влиять на динамику фондовых рынков – это обзор занятости в частном секторе. По ее словам, количество новых рабочих мест и уровень безработицы позволят участникам рынка полнее оценить глубину проблем, с которыми столкнулась экономика США. Ожидается, что данные будут негативными, отметила аналитик.

По информации, Е.ЕВДОЧЕНКО, после вчерашнего мощного падения американский фондовый рынок должен открыться ростом, поскольку фьючерсы на индексы торгуются в плюсе на ожиданиях, что ФРС США может расширить меры, направленные на поддержку экономического роста в стране. Накануне глава Центробанка Бен БЕРНАНКЕ заявил, что учитывая ограниченность возможностей для дальнейшего снижения учетной ставки, ФРС может начать использование нетрадиционных инструментов для стимулирования экономического роста, в частности покупку госбумаг, отметила аналитик. Она напомнила, что следующее заседание по вопросу процентных ставок пройдет 16 декабря.