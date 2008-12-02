НДУ установил отношения с российским депозитарием

Национальный депозитарий Украины (НДУ) подписал договор об установлении корреспондентских отношений с российским депозитарием «Депозитарные и корпоративные технологии» (ДКТ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По информации пресс-службы, ДКТ предоставляет услуги депозитария по учету и хранению активов клиентов, а также услуги специализированного депозитария ПИФ и НПФ, в том числе услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФов.

Как отметили в НДУ, ДКТ осуществляет обслуживание клиентов с предоставлением возможности участия в торговых сессиях на основных торговых площадках ММВБ и РТС через расчетные депозитарии.

На сегодня НДУ уже имеет корреспондентские отношения с центральным депозитарием ценных бумаг Австрии, депозитарием «Росбанк» (Россия), специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ» (Россия) и Центральным Московским депозитарием.