У Гонтаревой оценили уровень проблемных кредитов в 43-53%

Национальный банк Украины по результатам проведенной диагностики 60 крупнейших работающих банков, на которые приходится более 98% активов банковского сектора страны, оценил уровень проблемных кредитов в первой двадцатке банков в 53%, в следующих 40 банках – в 43%.

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Как отмечается в отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора, результаты диагностики свидетельствуют о неадекватном отражении банками реального качества кредитных портфелей и признании кредитных рисков.

Регулятор напомнил, что с начала 2017 года вводит новые правила оценки кредитного риска, которые должны устранить недостатки текущего регулирования и побудить банки отображать реалистичную информацию.

В целом, как отметил НБУ, ситуация с качеством кредитного портфеля стабилизировалась, и в течение 2017 года можно ожидать постепенное снижение доли проблемных кредитов.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в работающих украинских банках, без учета неплатежеспособных финучреждений, за октябрь 2016 года снизилась на 1 п.п., с начала года – выросла на 2,2 п.п., - до 24,3% по состоянию на 1 ноября.

Объем предоставленных работающими банками кредитов в октябре снизился на 0,05%, с начала года - на 2,3% – до 942,580 млрд грн.