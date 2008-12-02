НБУ завтра проведет валютный аукцион
15:27, 02 декабря 2008Финансы
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Банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны до конца сегодняшнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка...
Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что завтра готов осуществить валютную интервенцию по продаже долларов США путем проведения валютного аукциона. Об этом говорится в телеграмме НБУ № 13-117/5554-16853 от 2 декабря.
При этом в телеграмме указывается, что банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны до конца сегодняшнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка.
Сами заявки будут приниматься завтра до 14.00. Минимальный объем заявки - 100 тыс. долл.
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