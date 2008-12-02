НБУ завтра проведет валютный аукцион

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что завтра готов осуществить валютную интервенцию по продаже долларов США путем проведения валютного аукциона. Об этом говорится в телеграмме НБУ № 13-117/5554-16853 от 2 декабря.

При этом в телеграмме указывается, что банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны до конца сегодняшнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка.

Сами заявки будут приниматься завтра до 14.00. Минимальный объем заявки - 100 тыс. долл.