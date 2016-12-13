Гройсман обещает студентам стипендии до 2000 гривень, но не всем

Размеры академических стипендий будут увеличены на треть, в частности, устанавливаются повышенные размеры для отличников и студентов, обучающихся по дефицитным специальностям.

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Об этом в начале встречи со студентами и преподавателями Буковинского государственного медицинского университета в Черновцах заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наше предложение заключается в том, чтобы академические стипендии были справедливо распределены с участием студенческого самоуправления. Мы предусматриваем увеличение стипендий – те, кто получал 800 грн, сейчас закладываем, что они будут получать не менее 1100 грн, отличник будет получать 1600 грн, а по узким специальностям, например, инженер, будет получать чуть более 2000 грн", - рассказал Гройсман.

Говоря о том, какой процент студентов будет охвачен стипендиями, он отметил, что есть разные подходы: "Если мы будем платить стипендию за обучение – это один подход, если за успехи в учебе – это другой. И, конечно, мы должны поддержать незащищенных или стипендии социального характера. Мое мнение – те, кто учится лучше, должны получать больше", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте госбюджета на следующий год предлагает увеличить расходы на выплату стипендий до 5,8 млрд грн.

Кабмин разделит стипендиальный фонд в 2017 году на две части, направив на выплату академических стипендий лучшим студентам 2,84 млрд грн, а на выплату социальных стипендий студентам из малообеспеченных семей – 2,98 млрд грн.

Изменения произойдут и в системе определения стипендиатов. Так, академические стипендии будут назначаться по рейтингу успеваемости студентов от Министерства образования, тогда как на сегодняшний день стипендию получают все, чей средний балл успеваемости составляет 4.0 и выше.

Социальные стипендии будут получать дети из малообеспеченных семей, которых будет определять, исходя из доходов семьи, Министерство социальной политики.