Гривня закрыла межбанк на уровне 26,21 за доллар

Во вторник, 13 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,21 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8133/27,8638 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1088 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 234,8 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2610.8820 (13 декабря – 2617.1129)

100 EUR – 2770.1458 (13 декабря – 2773.0928)

10 RUR – 4.2753 (13 декабря – 4.2499).