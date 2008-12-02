”Первый инвестиционный банк” увеличил уставный капитал

Уставный капитал ОАО «Первый инвестиционный банк» увеличен на 50 млн. грн. – до 200 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, 19 ноября 2008 года Национальный банк Украины согласовал изменения к уставу ОАО «Первый инвестиционный банк» в связи с увеличением уставного фонда, а 26 ноября новый устав был зарегистрирован в местном органе власти.

Решение об увеличении уставного капитала было принято на общем собрании акционеров 23 мая 2007 года. Дополнительные финансовые ресурсы были привлечены в процессе закрытого (частного) размещения простых именных акций номинальной стоимостью 10 гривен в количестве 5 000 010 шт.

По информации пресс-службы, в процессе допэмиссии состав акционеров банка не изменился. При этом, как уточнили в банке, Александр КЛЕЩУК, который на 1 октября 2008 года имел прямое участие в банке на уровне 37,4%, сократил свою долю до 33,7%.

Справка УНИАН. ОАО «Первый инвестиционный банк» создано 20 июня 1997 года.

Активы банка на 1 октября 2008 года составили 795,366 млн. грн., собственный капитал – 226,887 млн. грн., обязательства – 568,469 млн. грн.

Прибыль банка по итогам января-сентября составила 11,856 млн. грн.

Уставный капитал на конец ноября 2008 года составлял 200 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: Виктор КЛЕЩУК, прямое участие – 8,95%, опосредованное участие – 37,4101%; Александр КЛЕЩУК, прямое участие – 37,4101%, опосредованное участие – 8,95%.