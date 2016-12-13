В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом 270 миллионов

Государственная фискальная служба ликвидировала в Днепре конвертационный центр с оборотом 270 млн гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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Конвертационный центр обслуживал предприятия реального сектора экономики, предприятия государственной и коммунальной форм собственности в Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве.

Налоговая милиция установила группу лиц из семи человек, которые организовывали и обеспечивали функционирование конвертцентра, в частности формирование незаконного налогового кредита и перевод безналичных денежных средств в наличные.

Для этого злоумышленники использовали подконтрольные транзитные и фиктивные компании, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем эти деньги через счета подконтрольных предприятий и карточные банковские счета обналичивались в банках и банкоматах в Днепре и Киеве.

Наличные возвращались заказчикам услуг с вычетом 10-12% вознаграждения.

Незаконное формирование налогового кредита осуществлялось путем оформления бестоварных операций с компаниями, специализировавшимися на оптовой торговле.

Общий объем проконвертированных за 2015-2016 годы денег превысил 270 млн грн, при этом вероятные потери бюджета составляют 45,2 млн грн.

В результате обысков изъяты восемь печатей, четыре ноутбука, 11 системных блоков, 25 мобильных телефонов, две флеш-карты, жесткий диск и документация, свидетельствовавшая о незаконной деятельности, также заблокировано 324 тыс. гривень на счетах предприятий. Следствие продолжается.