Нацбанк назвал экспериментом резкое повышение с 1 января минимальной зарплаты

Резкий пересмотр правительством уровня минимальных заработных плат в текущих условиях является экспериментом, который при благоприятном исходе может быть повторен в будущем в несколько меньших масштабах.

Читайте такжеРада приняла закон о повышении "минималки" до 3200 гривень

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, инициатива правительства повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату до 3200 гривень создает определенные фискальные риски.

В то же время, Нацбанк допускает вероятность существенных положительных эффектов этого шага в форме частичной детенизации заработных плат в частном секторе, повышения стандартов жизни и улучшения платежеспособности домохозяйств.

Ранее Нацбанк обнародовал оценки, согласно которым повышение минимальной зарплаты добавит к показателю инфляции в следующем году до 1 п.п., к показателю роста ВВП – до 0,5 п.п.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал ко второму чтению Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год, который предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн.

На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка Украины на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и роста налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.