НБУ предоставил четырем банкам кредиты рефинансирования на 3,5 миллиарда

Национальный банка Украины 7 декабря предоставил четырем банкам кредиты на срок более 30 календарных дней на общую сумму 3,54 млрд грн.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, НБУ предоставил «Альфа-Банку» кредит на 648,1 млн грн под залог иностранной валюты, «Диамантбанку» - 251,4 млн грн под залог гособлигаций, «ИНГ Банку» - 13,2 млн грн под залог валюты, «Укргазбанку» - 2,632 млрд грн под залог гособлигаций и валюты.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 декабря составил 72 млрд грн, что на 8,5% ниже показателя на 1 ноября.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования, сократив задолженность до 105,848 млрд грн.