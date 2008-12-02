ФПУ настаивает на проведении съезда

Члены совета Федерации профсоюзов Украины настаивают на проведении съезда федерации в связи с критической социальной ситуацией в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве на тему: "Перспективы профсоюзного движения и социальная ситуация в Украине", в которой приняли участие члены совета ФПУ Александр ЩУРИК (Крым), Василий ГЛУШКО (Львов) и Ирина ГУЧЕНКО (Киев).

«Сегодня мы выступаем за то, чтобы Федерация профсоюзов Украины провела съезд. Мы выступаем за это очень жестко. Мы хотели бы, и будем прилагать все усилия, чтобы он был подготовлен и проведен в условиях прозрачности, дать возможность высказаться всем рядовым членам организации, представителям первичных организаций”, - отметил А.ЩУРИК.

Он сообщил, что за последние полгода произошло обновление руководства ФПУ на отчетно-избирательных собраниях первичных организаций профсоюзов в регионах. На сегодняшний день федерация объединяет около трети всего работающего населения Украины - более 10 млн. человек.

Вместе с тем, он констатировал, что социальная ситуация в стране достигла критического уровня. По словам А.ЩУРИКА, на украинских предприятиях в настоящее время бесконтрольно увольняют людей, и в подавляющем большинстве случаев профсоюзные лидеры в регионах не до конца используют свои возможности, чтобы защитить трудовые коллективы и работников от незаконных увольнений.

Он привел статистические данные, согласно которым, по состоянию на 1 ноября 2008 г., в Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы превышала 1 млрд. грн. По словам А.ЩУРИКА, за последний месяц она возросла более чем на 22%, а с начала года – на 56%. При этом он подчеркнул, что следует учесть и людей, которые работают без официального оформления в должностях и данные по которым не вошли в эту статистику. В то же время, по данным профсоюзов, сумма задолженности по зарплате в целом по стране превышает 3 млрд. грн. и увеличивается на 150-200 млн. грн. ежемесячно.

А.ЩУРИК подчеркнул, что профсоюзы сегодня должны как можно быстрее стать “островком помощи, рукой поддержки” не только для каждого члена организации, но и для каждого гражданина. Он отметил, что профсоюзы должны наработать механизмы помощи работникам в нынешних кризисных условиях. Представитель ФПУ также подчеркнул, что они готовы поддерживать любые эффективные методы и действия в этом направлении.

Он также отметил, что в ФПУ нет места политике. “Мы против вмешательства в дела профсоюзов представителей власти, против вмешательства представителей силовых структур”, - сказал А.ЩУРИК.

В свою очередь, В.ГЛУШКО сообщил, что в ближайшее время Федерация профсоюзов планирует создать юридические консультации, где будут предоставляться консультации людям, которые могут потерять работу. По его словам, эта помощь будет оказываться всем без исключения гражданам, а не только членам профсоюзов.

Кроме того, ФПУ разработала справочники о том, что человек должен знать, когда его хотят уволить с работы. Эти справочники массово будут распространяться на предприятиях и в организациях страны.

В свою очередь, И.ГУЧЕНКО призвала работников разных предприятий и учреждений, где еще не созданы профсоюзные организации, объединяться и учреждать первичные ячейки профсоюзов, чтобы с их помощью защищать себя, свои права и интересы в условиях кризиса.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на пятом заседании совета Федерации профсоюзов Украины абсолютным большинством голосов председателем ФПУ был избран председатель Донецкого областного совета профсоюзов, народный депутат Василий ХАРА.

По данным пресс-службы ФПУ, учитывая предложения членских организаций, общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, обстоятельства вокруг ФПУ, совет поддержал предложение Президиума ФПУ о нецелесообразности проведения VІ съезда Федерации профсоюзов Украины в декабре 2008 года.