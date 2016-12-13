Нацбанк планирует в 2017 году создать централизованный кредитный реестр

22:19, 13 декабря 2016
Финансы
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Национальный банк Украины планирует в течение 2017 года создать централизованный кредитный реестр, призванный аккумулировать информацию о заемщиках - физических лицах с крупными кредитами, а также юридических лицах.

Фото УНИАН

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, ведение кредитных реестров является нормой для большинства развитых стран, а данные таких реестров позволяют банкам устранить информационную асимметрию, качественнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков и принимать взвешенные кредитные решения.

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В то же время регулятор отметил, что кредитный реестр не заменит информацию, которую собирают кредитные бюро о мелких кредитах физических лиц.

Также сообщается, что предоставление банкам доступа к кредитному реестру требует урегулирования на законодательном уровне.

Справка УНИАН. Создание кредитного реестра Национального банка Украины является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом, при этом данный процесс не предполагает ликвидацию частных бюро кредитных историй, функционирующих в стране.

По информации НБУ, такая практика распространена как минимум в 14 странах еврозоны, где государственные кредитные реестры плодотворно работают одновременно с частными кредитными бюро. В частности, это такие страны, как Австрия, Болгария, Чехия, Румыния, Португалия.

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Теги: #Нацбанк#НБУ#кредит