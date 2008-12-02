Доллар и евро снова подорожали

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,2450/7,4350 грн., к 11:00 спред сузился до 7,3800/7,4250 грн., а к 12:00 цены выросли до 7,4400/7,4750 грн.. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,4500/7,4900 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2510/0,2620 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2550/0,2650 грн., а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2560/0,2625 грн. К закрытию торгов цены снова поднялись – 0,2580/0,2655 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 27,9934 (+0,0555) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2591/1,2593 долл. США, а к 16:00 выросли до 1,2707/1,2709 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,1200/9,3650 грн., к 11:00 цены ушли вверх – до 9,2455/9,3775 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня достигли максимума – 9,4600/9,5170 грн.