Ющенко: экономических причин для девальвации гривни нет

«Никаких экономических торговых платежных и финансовых проблем для глубокой девальвации гривни не существует», - сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью журналистам после ознакомления с работой ОАО «Луцкий автомобильный завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства констатировал, что финансово-экономический кризис в государстве существует - следовательно очевидно, что 2009 год в Украине, как и во всем мире, будет непростым. «Отрегулировать кризис, который коснулся конкретного предприятия, свернул его рынок, привел к сокращению рабочего времени, - это проблема, с которой за одну неделю или месяц не справиться», - сказал он, как пример приведя металлургический сектор Украины.

Среди шагов, которые должна безотлагательно предпринять власть для изменения ситуации к лучшему, В.ЮЩЕНКО назвал введение преференций для производителя (в том числе налогового характера), наведение порядка в теме возмещении НДС.

Глава государства также выразил убеждение, что пакет антикризисных мероприятий, принятый недавно в парламенте, должен быть расширен. Он отдельно отметил, что в условиях кризиса недопустимым является промедление с принятием Госбюджета-2009. Президент призвал правительство отказаться от популизма в своих действиях - ведь именно необоснованные шаги в социальной сфере стали одной из причин роста инфляции в стране. «23% инфляции - это большой упрек модели управления, которую формировало правительство», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Комментируя ситуацию с ростом спроса на валютном рынке, Президент подчеркнул, что в данном случае больше всего сработал психологический фактор, а значительная часть этого спроса является спекулятивной. «Я глубоко убежден: курс, достигнутый сегодня, - последний, с которого можно начать атаку относительно спекулятивных операций, которые сформировались на валютном рынке за последние несколько дней», - сказал он. Глава государства призвал НБУ, Министерство финансов и экономики к ежедневной эффективной коммуникации с обществом по данному вопросу. До сих пор, констатировал Президент, «власть, НБУ не исправляются с психологическим фактором».

«Имея в виду, что у нас нет экономических оснований акцептировать такую девальвацию, я призываю НБУ, Минфин, Минэкономики, не медля, занять позицию, которая бы дала возможность зафиксировать четкую курсовую позицию и отбросить те панические настроения, которые сформировались, особенно в последние 7-8 дней. Они неадекватны», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он в то же время выразил убеждение, что в ближайшее время ситуация на валютном рынке будет урегулирована.