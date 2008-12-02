ЕС увеличил границу поддержки стран-членов вне еврозоны

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС увеличил предельную границу ресурсов в поддержку стран-членов вне зоны евро в два раза – с 12 до 25 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании совета.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Европарламент поддержал увеличение в два раза ресурсов на помощь странам ЕС вне зоны евро.

7 ноября лидеры ЕС согласились увеличить до 25 млрд. евро ресурсы на помощь странам-членам ЕС, которые не входят в зону евро.

Соответствующее решение в целом было одобрено на неформальном заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

29 октября Еврокомиссия предложила в два раза увеличить свою возможность оказывать помощь странам ЕС, которые не входят в зону евро, - с 12 до 25 млрд. евро.

28 октября президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ также высказался за увеличение максимума средств для помощи странам-членам со стороны Еврокомиссии по меньшей мере до 20 млрд. евро.

В тот же день поздно вечером Еврокомиссия согласилась предоставить 6,5 млрд. евро помощи Венгрии. Деньги, которые предоставляются в виде помощи стране-члену, которая не является членом еврозоны, но имеет сложности с выполнением бюджета или со счетом платежного баланса, одалживаются Еврокомиссией на рынке за счет размещения евробонда.

До последнего времени в ЕС действовало законодательство от 2002 года, когда вне зоны евро в ЕС находились лишь 3 страны и в соответствии с которым максимальная сумма возможной макрофинансовой или стабилизирующей помощи составляла 12 млрд. евро.