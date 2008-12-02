«Диамантбанк» реорганизован в ОАО

Акционеры ЗАО АБ «Диамантбанк» приняли решение реорганизовать банк в ОАО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, в октябре были завершены все предусмотренные законодательством процедуры для реорганизации банка.

Справка УНИАН. АБ «Диамантбанк» зарегистрирован Национальным банком Украины 17 ноября 1993 г.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 г. активы банка составляли 1,453 млрд. грн., обязательства – 1,302 млрд. грн., собственный капитал – 151,18 млн. грн., уставный капитал – 100 млн. грн.

Чистая прибыль банка в январе-сентябре 2008 г. составила 5,323 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 октября т.г. акционерами банка являлись ООО «Промышленно-финансовая компания «Энергоинвест» (21,81%), ООО «Интер-Вент» (22,638%), ООО «Техно-Инвест» (25,752%), дочернее предприятие «Голдфилд-Финанс» (12%).