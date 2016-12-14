Минфин одолжил деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 декабря привлекло в государственный бюджет 443,61 млн грн и 323,89 млн долл. США.

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Об этом говорится в аналитическом обзоре ICU, переданном УНИАН.

Согласно данным аналитиков, гривневые средства привлечены в результате размещения облигаций сроками обращения 1 год с доходностью 15,3% годовых.

Валютные средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США трех серий сроком обращения 2 года с доходностью 6,2-6,3% годовых.

Согласно приведенным данным, общий гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 8,915 млрд грн.

«По итогам аукциона Минфин привлек около половины суммы, необходимой для замещения средств от Европейского Союза, а также четко зафиксировал уровни доходностей, что позволит участникам рынка адекватно оценивать перспективы размещений, запланированных на следующую неделю», - отметили аналитики.

Как сообщал УНИАН, Минфин в четвертом квартале текущего года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также 2, 3 и 5 лет и валютных облигаций сроками обращения от 17 до 24 месяцев.