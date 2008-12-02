«Нафтогаз» погасил 268,7 млн. долл. долга

По состоянию на 16.00 2 декабря, НАК «Нафтогаз Украины» погасила 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

«По состоянию на 16.00 вечера 2 декабря 2008 года, на счет компании RosUkrEnergo AG от НАК «Нафтогаз Украины» поступило в общей сложности 268,7 млн. долларов США. Деньги перечислены в счет погашения задолженности за поставки природного газа в сентябре 2008 года», - отметил он.

При этом А.КНУТОВ добавил, что «следовательно, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА не выполнил своего обещания о погашении до 1 декабря текущего года задолженности за газ, поставленный в сентябре, и части задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года, в размере около 550 млн. долларов США».

«На сегодняшний день, с учетом просроченной задолженности за поставки природного газа в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, финансовые обязательства НАК «Нафтогаз Украины», согласно условиям контракта с компанией RosUkrEnergo AG, составляют 2,195 млрд. долларов США», - добавил А.КНУТОВ.

Также А.КНУТОВ напомнил, что в дополнение к указанной выше задолженности, в соответствии с заключенным контрактом, НАК «Нафтогаз Украины» обязан до 31 декабря 2008 года оплатить природный газ, поставляемый компанией RosUkrEnergo AG в декабре. Сумма, подлежащая к перечислению за текущий месяц, составляет 862,3 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, сегодня официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что «Нафтогаз Украины» попросил об отсрочке по выплате долга за поставки газа. С.КУПРИЯНОВ напомнил, что к 1 декабря украинская сторона должна была выплатить около 500 млн. долл. из долга в 2,4 млрд. долл.

Во вторник украинская делегация во главе с председателем правления украинской компании Олегом ДУБИНОЙ ведет переговоры в "Газпроме".

Стороны продолжат переговоры в среду.