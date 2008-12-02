Банк Грузии завершил покупку УБРП

Банк Грузии завершил приобретение Универсального банка развития и партнерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УБРП, условия сделки банк планирует обнародовать на следующей неделе.

Напомним, Национальный банк Украины своим постановлением №284 от 3 августа 2007 г. разрешил Банку Грузии купить 100% акций ОАО «Универсальный банк развития и партнерства» (Киев).

Справка УНИАН. ОАО «Универсальный банк развития и партнерства» (УБРП) зарегистрировано Национальным банком Украины 26 января 1994 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 1,127 млрд. грн., обязательства – 964,486 млн. грн., собственный капитал – 162,856 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составил 140 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Универсальный банк развития и партнерства» в январе-сентябре 2008 г. составила 8,71 млн. грн.

По состоянию на 1 июля 2008 года JSC "Bank of Georgia" (Грузия) владел 98,7673% акций УБРП.