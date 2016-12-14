DCH: Мы считаем неоценимым вклад ЕБРР в развитие украинского бизнеса

В мероприятии приняли участие Франсис Малиж, региональный директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа; Шевки Аджунер, директор ЕБРР в Украине; Хьюг Мингарелли, Чрезвычайный и полномочный посол, глава Представительства ЕС в Украине; Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации; Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова. Кроме того, в числе собравшихся были партнеры ЕБРР из разных регионов Украины.

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В рамках официальной части Франсиз Малиж отметил, что открытие офиса в Харькове является свидетельством активной позиции ЕБРР в Украине. "Речь идет не только об инвестициях, но и о создании в Украине благоприятного бизнес-климата, который будет привлекать внутренних и внешних инвесторов", - сказал он.

Хьюг Мингарелли подчеркнул, что Украина "проводит смелые реформы в самых сложных обстоятельствах и может рассчитывать на поддержку и помощь ЕС в этой работе".

А Юлия Светличная напомнила о недавней встрече Президента Украины Петра Порошенко с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти, которая во многом определяет пути дальнейшего развития экономики нашей страны.

В свою очередь вице-президент DCH Елена Деревянко в своем приветственном слове назвала Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, построенный Александром Ярославским для целей проведения Евро-2012, "историческим символом интегрального единства Украины и Европы".

"Открытие офиса ЕБРР в нашем отеле является логическим продолжением стратегических усилий Александра Ярославского и DCH по превращению Харькова в центр деловой активности международного уровня. Мы считаем неоценимым вклад ЕБРР в развитие украинского бизнеса. И будем счастливы ежедневно обеспечивать "пятизвездочный" комфорт сотрудникам регионального представительства этой организации", - сказала она.