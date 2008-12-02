ФГ “Страховые традиции” увеличит уставный капитал на 50 млн. грн.

ЗАО “Финансовая группа “Страховые традиции” намерена увеличить уставный капитал на 50 млн. 002,848 тыс. грн. – до 94 млн. 134,75 тыс. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, компания намерена провести дополнительную эмиссию 17 136 простых именных акций номинальной стоимостью 2,918 тыс. грн.

Увеличение уставного капитала проводится для увеличения объема страховых услуг и улучшения платежеспособности компании.

Вопрос увеличения уставного капитала планируется обсудить на общем собрании акционеров 15 января 2009 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» основано в 2002 году.

Уставный капитал компании – 44 млн. 134,75 тыс. грн.

Объем страховых платежей ФГ «Страховые традиции» по итогам января-сентября 2008 г. составил 140,2 млн. грн., страховые выплаты – 47 млн. 251 тыс. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 19 февраля 2007 года более 10% акций компании владели три физических лица, которым принадлежало 32,4628%, 20% и 16,9983%, а также ООО "Аверс" – 13,005%.

В октябре 2008 года кипрская компанія «Эт Экспотрейд Лимитед» выкупила 10,04% акций ФГ «Страховые традиции». После данной сделки пакет акций страховщика, принадлежавший одному из акционеров-физических лиц, уменьшился с 21,005% до 10,6472%.