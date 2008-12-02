За январь-сентябрь 2008 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) увеличило чистую прибыль на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 11,298 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИУ, обнародованном во вторник.

Согласно предоставленной информации, общий доход ГИУ за 9 месяцев 2008 года составил 120,464 млн. грн., что втрое больше аналогичного показателя за 2007 год.

За 9 месяцев 2008 года Государственное ипотечное учреждение уплатило налогов, сборов и других обязательных платежей на 8,389 млн. грн.

По состоянию на 30 сентября 2008 г. объем рефинансирования составил 1,450 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.