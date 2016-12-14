Нацбанк будет рассчитывать индекс финансового стресса

Национальный банк Украины внедряет расчет Индекса финансового стресса (ИФС), измеряющего уровень напряжения финансовой системы и представляющего комплексную количественную оценку ее состояния.

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Как сообщается на сайте регулятора, новый индекс дает возможность сравнения текущего состояния финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и в ходе прошлых кризисов, оценки эффективности мероприятий, направленных на смягчение системного стресса, а также может служить индикатором окончания финансового кризиса.

Согласно данным НБУ, индекс финансового стресса, рассчитанный для финансовой системы Украины, снижается в течение нескольких последних месяцев и практически достиг докризисного значения.

До этого, как отметил регулятор, индекс рос с начала 2014 года на фоне политического и экономического кризиса, достигнув своего пика в марте 2015 года. В течение второй половины 2015 - 2016 годов индекс оставался на высоком уровне, но началось постепенное снижение рисков в той или иной степени во всех секторах финансовой системы.

Нацбанк пояснил, что для расчета индекса выделено четыре сектора финансового рынка: банковский, корпоративных ценных бумаг, государственных ценных бумаг и валютный. Для каждого сектора рассчитывается отдельный субиндекс, который имеет собственный вес и состоит из нескольких финансовых индикаторов, отражающих состояние данного сектора, а их значение зависит от поведения игроков рынка.

По информации регулятора, попытки количественно отразить уровень финансовой дестабилизации начались с начала 2000-х годов, когда Банк Канады предложил показатель FSI (Financial Stress Index) и разработал методологию его расчета. Работа над агрегированными индикаторами состояния финансовой системы вызвала интерес и в других странах, что привело, в частности, к возникновению показателей CISS (Composite Indicator of Systemic Stress) Европейского центробанка, индексов финансового стресса Нидерландов, Швеции, США. В их основе лежат различные высокочастотные индикаторы, отражающие тенденции в области финансового сектора.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордные 77,935 млрд грн убытка, в том числе платежеспособные банки получили 71,891 млрд грн убытка, неплатежеспособные – 6,044 млрд грн убытка.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 80 финучреждений, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

Национальный банк ожидает, что в течение 2017 года операционные доходы банков умеренно вырастут, что на фоне сокращения отчислений в резервы под проблемные активы поможет банковскому сектору выйти на прибыльную деятельность.