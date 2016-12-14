Гривня продолжает падение – на межбанке 26,40 за доллар

В среду, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,30/26,40 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,95/27,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2858 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 144 сделки на сумму 55,72 млн долл.