Настроения на украинском фондовом рынке оптимистичны - Astrum

Несмотря на негативную динамику по большинству торгуемых акций, настроения на украинском фондовом рынке сегодня были достаточно оптимистичными, учитывая девятипроцентное падение рынков США вчера и вышедшую макростатистику по мировому промышленному производству.

Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, рост американских фондовых рынков с открытия и выход европейских индексов в плюсовую зону во второй половине дня позволили во вторник сдержать обвал украинского фондового рынка - индекс ПФТС снизился на всего 1,32%. На бирже сегодня было продано 8% уставного фонда Харцызского трубного завода – транзакция, скорее всего, прошла в рамках группы СКМ. Существенные объемы сделок были зафиксированы по акциям металлургических компаний, на фоне снижения экспорта проката в октябре на 37% к сентябрю и падения производства проката в ноябре на 51%. Кроме металлургов, распродаже подверглись и акции энергетических компаний, на фоне снижения цены на энергоносители в понедельник.

Кроме того, О.НЕПЛЯХ отметил, что на валютном рынке сегодня, как и ожидалось, гривня продолжила плавное снижение. По итогам торговой сессии курс доллара вырос до 7,5 грн. Причиной повышения курса американской валюты стала общемировая тенденция падения валют развивающихся стран и стран экспортеров, которая продолжилась и во вторник. Принятие НБУ решения о снятии ограничения на наличном рынке гривни не успело оказать влияния на ее курс сегодня. И хотя в краткосрочной перспективе возможно увеличение спроса на валюту за счет повышения доступности доллара, возвращение гривне конвертабельности на внутреннем рынке является верным стратегическим решением НБУ.