Нацбанк продлил действующие валютные ограничения

Национальный банк Украины продлил действующие временные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках в связи с наличием рисков для ценовой и финансовой стабильности, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, в частности продолжают действовать такие ограничения, как обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 65%,120-дневный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, однодневный срок бронирования гривни для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов, покупка наличной валюты физическими лицами на сумму до 12 тысяч гривень в день, лимит на снятие наличных с валютного счета на сумму до 250 тысяч гривень в день.

НБУ отметил, что усилились риски по достижению цели по инфляции в 2017 году. Во-первых, возросла неопределенность вследствие усиления политической напряженности. Во-вторых, повысилась вероятность задержки поступления официального финансирования из-за медленного внедрения мер, предусмотренных общей программой Украины с Международным валютным фондом.

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В дальнейшем, в случае снижения указанных рисков и при наличии благоприятных предпосылок на денежно-кредитном и валютном рынках и в украинской экономике в целом, регулятор планирует продолжить постепенно смягчать временные ограничения.

При этом, для того, чтобы не создавать у участников рынка ложных календарных ориентиров относительно процесса либерализации, Национальный банк принял решение сделать бессрочным постановление правления НБУ "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» - оно будет действовать до момента отмены последнего из антикризисных ограничений.

Срок действия не будет устанавливаться для всех ограничений, кроме обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и предельного срока для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров. Соответственно, эти два требования устанавливаются на срок 6 месяцев - до 15 июня 2017 года и могут быть изменены досрочно или продлены в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течении 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар