ПриватБанк: разговоры о "псевдонационализации" - очередная информационная атака на клиентов банка

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, в Украине сегодня нет юридического понятия и законодательного пути “национализации” того или иного стабильно работающего банка, что говорит об откровенной “фейковости” соответстующей информации, распространяемой клиентам банка через СМС, мессенджеры, звонки коммерческих колл-центров и отдельные СМИ.

“ПриватБанк согласно графика проводит согласованные с НБУ действия по программе докапитализации, которая рассчитана до конца 2018 года, выполняет все нормативы деятельности банков в Украине, оставаясь наиболее ликвидным украинским банком, - отмечает пресс-служба ПриватБанка. - Нашим стратегическим направлением остается внедрение на украинском рынке самых передовых банковских технологий, аналогов многим из которых нет в мире, как например услуга “кардшеринга”, запущенная в Украине компанией Visa в сотрудничестве с ПриватБанком”.

ПриватБанк по итогам 2016 года вошел в рейтинг лучших мировых банков The Banker's Bank of the Year Awards 2016 и признан банком года в Украине. По мнению ведущих финансовых экспертов The Banker и ведущих европейских банкиров, ПриватБанк смог не только адаптироваться к условиям военных действий и экономической нестабильности в стране, но и выступить инициатором программы возрождения экономики за счет стимулирования развития малого бизнеса.

За счет этой программы “КУБ” банк планирует помочь малому бизнесу создать в стране более 1 миллиона новых рабочих мест, в том числе за счет активного внедрения программы снижения стоимости кредитов предпринимателям через программы компенсации процентов за счет местных бюджетoв.