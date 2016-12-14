"Зарплата увеличится до 50%": Кабмин одобрил механизм повышения окладов учителям

Кабинет министров Украины одобрил механизм повышения должностных окладов учителям на два тарифных разряда с 1 января 2017 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Соответствующая норма предусмотрена проектом закона о государственном бюджете на 2017 год.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, «заработная плата учителя увеличится до 50%».

"Конечно, это решение может быть реализовано только тогда, когда будет принят государственный бюджет на 2017 год. Но правительство от себя сделало все возможное, чтобы бюджет был качественно подготовлен, и приоритеты в нем определены", - сказал Гройсман.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter написал, что правительство также одобрило концепцию реформы средней школы.

«Только что правительство одобрило концепцию реформы средней школы "Новая украинская школа": финансирование образования 7% ВВП, увеличение зарплат учителям, 12-годка и прочее», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что оклады бюджетных работников в 2017 году вырастут в среднем на 50% вследствие инициированного правительством повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн.

Тарифные разряды учителей будут повышены на две позиции. Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут не до 12-го, а до 14-го разряда с 1 января составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн.