"Зарплата увеличится до 50%": Кабмин одобрил механизм повышения окладов учителям
"Конечно, это решение может быть реализовано только тогда, когда будет принят государственный бюджет на 2017 год. Но правительство от себя сделало все возможное, чтобы бюджет был качественно подготовлен, и приоритеты в нем определены", - сказал Гройсман.
Кабинет министров Украины одобрил механизм повышения должностных окладов учителям на два тарифных разряда с 1 января 2017 года.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.
Соответствующая норма предусмотрена проектом закона о государственном бюджете на 2017 год.
Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, «заработная плата учителя увеличится до 50%».
"Конечно, это решение может быть реализовано только тогда, когда будет принят государственный бюджет на 2017 год. Но правительство от себя сделало все возможное, чтобы бюджет был качественно подготовлен, и приоритеты в нем определены", - сказал Гройсман.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter написал, что правительство также одобрило концепцию реформы средней школы.
«Только что правительство одобрило концепцию реформы средней школы "Новая украинская школа": финансирование образования 7% ВВП, увеличение зарплат учителям, 12-годка и прочее», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что оклады бюджетных работников в 2017 году вырастут в среднем на 50% вследствие инициированного правительством повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн.
Тарифные разряды учителей будут повышены на две позиции. Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут не до 12-го, а до 14-го разряда с 1 января составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн.