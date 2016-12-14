Россия пытается дестабилизировать финансово-банковский сектор Украины путем кибератак - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Российская Федерация заранее подготовила и координировала кибератаки на государственные сайты Украины, и пытается дестабилизировать финансово-банковский сектор Украины путем кибератак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов убежден, что за мощными кибератаками, которые происходили в последнее время, стоят киберпреступники из России.

По его словам, около недели назад началась активная фаза масштабных кибератак на информационные ресурсы государственных органов Украины, объектов критической инфраструктуры и учреждений негосударственного сектора. "Эти атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в РФ", - заявил Турчинов.

Он пояснил, что атаки осуществляются с использованием компьютерных сетей, расположенных в разных странах.

"Одна из главных задач киберпреступников заключалась в дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года, что должно привести к срыву кампании по социальным выплатам, осложнить функционирование ведущих государственных учреждений и блокировать бюджетный процесс", - подчеркнул Турчинов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что усилиями специалистов киберподрзаделений правоохранительных органов "несмотря на то, что кибератаки не прекращаются, в кратчайшие сроки функционирование пораженных компьютерных систем было восстановлено".

"Анализ киберинцидентов показал, что информационные ресурсы, которые были подключены к государственной системе киберзащиты, не пострадали", - заявил Турчинов и добавил, что из-за нехватки финансирования большое количество информационных ресурсов государственных органов до сих пор не подключено к этой системе.

"В частности, в 2016 году из предусмотренных на эти цели средств не было выделено ни копейки из-за блокирования парламентом решения относительно наполнения специального фонда государственного бюджета за счет конфискованных средств", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его убеждению, нынешняя ситуация свидетельствует о необходимости "немедленного выделения необходимого финансирования для развития государственной системы киберзащиты, в частности в государственном бюджете 2017 года".

По словам Турчинова, вопрос укрепления киберзащиты государственных информационных ресурсов в условиях агрессивных проявлений гибридной войны со стороны РФ будет рассмотрен на заседании Национального координационного центра кибербезопасности с участием руководства правительства, которое состоится сегодня в Ситуационном центре СНБО.

"По результатам обсуждения будет принят детализированный план мероприятий по повышению уровня киберзащиты", - сообщил Турчинов.