Промедление в сотрудничестве с МВФ угрожает финансовой стабильности - глава НБУ

Промедление в возобновлении отношений с Международным валютным фондом угрожает финансовой стабильности в Украине, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на конференции в Киеве.

"Я хочу вам сказать, чтобы ни у кого не было иллюзий: если мы незамедлительно не возобновим сотрудничество с Международным валютным фондом… на ваших глазах наши резервы начнут таять, как и возможности нашего рынка", - сказала она.

Глава НБУ отметила, что в этом году регулятор 4 раза менял прогнозы по резервам, в том числе прогноз на конец года, в связи с постоянной задержкой финансирования от МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 18 ноября обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

Кроме того, Фонд ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.