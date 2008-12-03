Латвийский банк ”Парэкс” перейдет под контроль государства

Крупнейший латвийский банк "Парэкс", контрольный пакет акций которого приобрело латвийское правительство, полностью перейдет под контроль государства, сообщил журналистам во вторник министр финансов Латвии Атис Слактерис, сообщает РИА Новости.

Государство, которому сейчас принадлежит 51% акций банка, намерено взять под контроль 84% акций "Парэкса".

"После того, как правительство взяло на себя обязательство перенять 51% акций "Парэкса", отток финансов из банка не остановился. В результате ликвидность банка продолжила снижаться. В такой ситуации необходимы быстрые и решительные действия", - сказал министр.

Правительство Латвии, в ноябре на внеочередном заседании приняло решение о приобретении 51% акций банка "Парэкс", чтобы спасти его от банкротства.

Приобретенный правительством пакет банка был передан принадлежащему государству "Latvijas Hipotеku un zemes banka". Государство взяло на себя обязательство гарантировать синдицированные кредиты банка "Парэкс".

"Парэкс" является крупнейшим в Латвии банком. По данным на конец апреля 2008 года, он занимал первое место в республике по объему привлеченных вкладов c рыночной долей 19,8% и вторым по величине активов с рыночной долей 14,4%.