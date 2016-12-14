Гонтарева назвала главную угрозу экономической безопасности Украины

Нынешняя судебная система является главной угрозой для экономической безопасности Украины, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на конференции в Киеве.

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"Как член СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) могу вам сказать, что основная угроза нашей экономической безопасности – это наша судебная система. Это раковая опухоль, и если не будет в стране правосудия, реформа не удастся", - сказала она.

Также глава НБУ отметила острую необходимость в проведении налоговой реформы и усилении защиты прав кредиторов в нашей стране.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины Нацбанк с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 80 финучреждений, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. За этот период фонд выплатил вкладчикам банков порядка 80 миллиардов гривень возмещения.

По состоянию на 1 октября Фонд гарантирования подал правоохранителям 3299 заявлений относительно неправомерных действий в неплатежеспособных банках на общую сумму 262,3 миллиарда гривень, в том числе 435 заявлений на 192,2 миллиарда гривень - в отношении владельцев и топ-менеджеров финучреждений.