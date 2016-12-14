Нижняя палата парламента Канады единогласно ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Об этом в своем Twitter написала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Нижняя палата парламента Канады единогласно ратифицировала соглашения о свободной торговле. Далее ратификация Сенатом Канады. Очень тесно работаем с Верховной Радой о ратификации", - сообщила она.

Напомним, соглашение о зоне свободной торговли с Канадой было подписано 11 июля.

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17 ноября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение и Верховной Рады проект закона «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой», определив статус документа как неотложный. Реализация положений документа позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества беспошлинного доступа к канадскому рынку. Соглашение вступит в силу через месяц после завершения всех юридических процедур обеими странами.

Зона свободной торговли будет представлять собой снятие торговых ограничений и полную отмену торговых пошлин на основные группы товаров в течение льготного периода 3-7 лет. В частности, сразу после вступления соглашения в силу отменяются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, а также на одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику. В течение 3-7 лет отменяются пошлины на мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, а также строительные материалы, продукцию машиностроения, включая комплектующие к самолетам, автомобили и тракторы. Кроме того, документ дает возможность украинским и канадским компаниям принимать участие в государственных закупках обеих стран.