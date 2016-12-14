Президент Петр Порошенко убежден, что в Украине уже есть "первые ростки экономического роста".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в городе Чертков Тернопольской области во время посещения нового предприятия "СЭ Борднетце-Украина" – производителя кабельно-проводниковой продукции для концерна "Фольксваген".

"Если в 2014 году главной задачей было остановить врага, в 2015 году – создать собственные Вооруженные силы, то в 2016 году главной задачей является поднятие экономики", - сказал президент, выступая перед работниками предприятия.

Глава государства отметил, что после 14 кварталов, когда, начиная с 2012 года, происходило падение украинской экономики, "мы имеем первые ростки экономического роста в Украине". По его словам, удалось остановить инфляцию, увеличить размеры золотовалютных резервов и активизировать приход иностранных инвесторов.

"Вместо того, чтобы брать кредиты, которые надо возвращать, нужно привлекать инвестиции, которые создают новые рабочие места, дают налоги, новые технологии. Открытие этого производства является залогом и признаком успеха Украины", - сказал президент.

По его словам, открытие нового завода, где объединились потенциалы украинских производителей, немецких и японских инвесторов, является ярким примером взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами, а также свидетельством благоприятного делового климата в Тернопольской области.

"Чрезвычайно приятно разрушать скепсис всех, кто не верит в Украину", - сказал Порошенко.

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Президент особо подчеркнул, что принципиальным является развитие предприятий в таких городках, как Чертков, и назвал этот пример продолжением политики децентрализации, которая позволяет местным общинам получать значительную часть средств для собственных нужд и развиваться общинам.

"Децентрализация – когда власть и деньги из Киева отдаются громадам, привела к резкому росту местных бюджетов", - заявил Порошенко и добавил, что перевыполнение местных бюджетов благодаря этой реформе составило 60%.

Президент отметил, что чертковский филиал завода "Борднетце-Украина" - это 500 новых рабочих мест. Летом следующего года планируется завершить вторую очередь и ввести в эксплуатацию производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Это обеспечит рабочими местами еще полторы тысячи жителей Тернопольщины.

Порошенко ознакомился с производственным процессом и пообщался с трудовым коллективом предприятия.

"СЭ Борднетце-Украина" – международная компания, основанная фирмой "Сумитомо Электрик Борднетце" в 2006 году. Предприятие является системным разработчиком и поставщиком продукции для моделей автомобилей "Фольксваген", "Шкода", "Сеат", "Ауди". Группа компаний представлена заводами и представительствами, которые расположены в разных странах мира с более чем 10 тысячами работников.