Активы кредитных союзов растут

Общие активы кредитных союзов (КС) с начала года выросли на 19,3% - до 6,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

По данным Госфинуслуг, капитал КС за январь-сентябрь 2008 года вырос на 10,7% - до 1,718 млрд. грн., при этом по итогам 2007 года - на 41,4%.

Также сообщается, что на 3 сентября 2008 года кредитными союзами привлечено 4,124 млрд. грн., что на 20% больше показателя на конец 2007 года. В январе-сентябре КС выдано кредитов на сумму 5 млрд. 615,7 млн. грн., что на 24,5% больше, чем на начало 2008 года.

В Госфинуслуг сообщили, что в январе-сентябре 2008 года количество участников кредитных союзов увеличилась на 257,7 тыс. человек (на 10,8%) и на 30 сентября 2008 года составила 2 млн. 649,3 тыс. человек, из которых 632 тыс. человек, или почти 23,9%, - члены КС, которые имели действующие кредитные договора, и 174 тыс. человек (6,6%) – члены союзов, которые имеют депозитные счета.

В комиссии сообщили, что с начала года количество КС, работающих в Украине, увеличилось с 840 до 864.