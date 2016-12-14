Правоохранители провели обыски по делу о масштабном хищении в "Укргазбанке"

Генеральная прокуратура, Национальная полиция и Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств должностными лицами "Укргазбанка" в размере 140 миллионов гривень провели обыски.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, открыто дело по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах. В указанном уголовном производстве расследуется деятельность бывших должностных лиц "Укргазбанка" в период 2008-2010 годов.

Читайте такжеГосударственный "Укргазбанк" получил прибыль против убытка годом ранее

"Должностные лица АБ "Укргазбанк", злоупотребляя своим служебным положением, умышленно предоставили подконтрольному субъекту хозяйствования кредит в размере 100 миллионов гривень, который не возвращен под залог собственного имущества - нежилого здания, стоимость которого при пособничестве независимого оценщика, аккредитованного в АБ "Укргазбанк", искусственно завышена почти в 10 раз. На момент приватизации дом оценен в 14,2 миллиона гривень, а уже на период предоставления кредита - в 149,8 миллиона гривень. Используя указанную мошенническую схему, аналогичным путем из АБ "Укргазбанк" выведено почти 3,2 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, обыски проводились по 9 адресам: в офисных помещениях субъектов хозяйствования, задействованных в преступной схеме вывода средств, по месту жительства и регистрации директоров, их учредителей, независимого оценщика, аккредитованного в АБ "Укргазбанк", и должностных лиц банка.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.