ЕК призывает банки увеличить кредитование

Антимонопольный комиссар Европейского союза Неели Кроэс (Neelie Kroes) заявила, что ожидает от банков, получающих государственную помощь, обещаний кредитовать реальную экономику, сообщает 2 декабря BBC News.

На совещании министров финансов ЕС в Брюсселе она сказала также, что национальные антикризисные программы должны включать в себя стимулы к возврату помощи, полученной от государства, передает k2kapital.

Государства ЕС оказывают давление на Европейскую комиссию, требуя одобрить их антикризисные планы. Ожидается, что к концу декабря Еврокомиссия представит новые правила, регулирующие государственную помощь. Однако многие правительства уже называют подход Еврокомиссии излишне бюрократическим.

Кроэс заявила, что не хочет запрещать банкам, получающим помощь от государства, выплачивать дивиденды.

"Необходимо учитывать конкретную ситуацию в каждом отдельно взятом банке", - подчеркнула она.

Она также потребовала от правительств осуществлять антикризисные программы с осторожностью, чтобы не вредить конкуренции.

"Мы должны обеспечить, чтобы все программы в общих чертах совпадали, и их результатом не было создание преимуществ для банковского сектора одной страны за счет других членов ЕС", - заявила она.

Однако министры финансов призвали Еврокомиссию к смягчению правил, регулирующих государственную помощь.

"Имея дело с финансовым кризисом такого масштаба, мы не может следовать бюрократическим предписаниям", - сказал министр финансов Германии Пеер Штайнбрук (Peer Steinbrueck).

Министр финансов Швеции Андерс Борг (Anders Borg) высказался еще резче, призвав "разогнать легионы чиновников, регулирующих государственную помощь".