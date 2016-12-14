Гривня на межбанке за день подешевела на 17 копеек

В среду, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,38 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8133/27,8638 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3074 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 308,36 миллиона долларов.