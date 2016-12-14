Нацбанк прогнозирует объем резервов на конец года в $15,5 миллиарда

Национальный банк Украины прогнозирует объем международных резервов на конец года в 15,5 миллиарда долларов, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на конференции в Киеве.

"На конец прошлого года у нас были резервы 13,3 миллиарда долларов, а на конец этого будут 15,5 миллиарда долларов", - сказала Гонтарева.

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По ее словам, ухудшение прогноза связано с задержкой очередного транша кредита Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 декабря 2016 года составили 15,271 миллиарда долларов США, что на 1,6% меньше показателя на 1 ноября.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов на 1 января 2016 года.