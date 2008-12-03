Банки РФ повышают ставки по кредитным картам

Российские банки повышают ставки по кредитным картам, сообщает Бизнес FM.

В среднем рост составляет до 4%. Но вряд ли россияне откажутся от кредиток - считают эксперты.

Банки ужесточают меры за превышение кредитного лимита.

По словам экспертов, при выходе в овердрафт, ставка может составлять и 36 и 50%, хотя сейчас они на уровне 18-ти.

Сегодня средняя процентная ставка по кредиткам в российских банков - 18% в рублях и 16% в валюте. В иностранных банках примерно 22-28%. Льготный период кредитования в среднем 50-60 дней, то есть это тот период, за который не надо платить проценты.

Уже сейчас ставки в среднем поднялись на 4% и в некоторых банках превышают 25%.

В то же время для экономики США кредитки могут стать очередным бедствием. По данным ФРС, общая задолженность американцев по кредитным картам в октябре превысила 900 млрд. долларов.

На каждого жителя США в среднем приходится по 4 кредитки.

Многие американцы отказываются пользоваться кредитками и всё больше предпочитают расплачиваться наличными.

Увеличение ставок по кредитным картам наблюдается во всём мире. В Великобритании она достигла почти 25%.