Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,30 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630,7416 (14 декабря – 2610,8820)

100 EUR – 2800,1614 (14 декабря – 2770,1458)

10 RUR – 4,3263 (14 декабря – 4,2753)

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,38 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8133/27,8638 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3074 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 308,36 миллиона долларов.