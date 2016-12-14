Глава НБУ назвала условия пересмотра регулятором валютных ограничений

Национальный банк Украины пересмотрит установленные для стабилизации национальной валюты ограничения на рынке при благоприятных условиях, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на конференции в Киеве.

"Мы очень хотим отменить ограничения, но давайте создадим условия, привлечем инвестиции. Проведем хоть одну приватизацию, о которой говорят „большевики", - сказала Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула, что главная задача НБУ – сохранение ценовой стабильности в стране, что невозможно при высокой волатильности на валютном рынке.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 14 декабря, сообщил о продлении действующих временных ограничений на денежно-кредитном и валютном рынках в связи с наличием рисков для ценовой и финансовой стабильности.

В частности, продолжают действовать такие ограничения как обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 65%, 120-дневный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, однодневный срок бронирования гривни для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов, лимит покупки наличной валюты физическими лицами в размере 12 тысяч гривень в день, лимит на снятие наличных с валютного счета в размере 250 тысяч гривень в день.