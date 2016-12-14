Глава НБУ назвала условия пересмотра регулятором валютных ограничений

20:10, 14 декабря 2016
Финансы
699

Глава НБУ подчеркнула, что главная задача НБУ – сохранение ценовой стабильности в стране, что невозможно при высокой волатильности на валютном рынке.

Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины пересмотрит установленные для стабилизации национальной валюты ограничения на рынке при благоприятных условиях, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на конференции в Киеве.

"Мы очень хотим отменить ограничения, но давайте создадим условия, привлечем инвестиции. Проведем хоть одну приватизацию, о которой говорят „большевики", - сказала Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула, что главная задача НБУ – сохранение ценовой стабильности в стране, что невозможно при высокой волатильности на валютном рынке.

Читайте такжеГонтарева назвала главную угрозу экономической безопасности Украины

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 14 декабря, сообщил о продлении действующих временных ограничений на денежно-кредитном и валютном рынках в связи с наличием рисков для ценовой и финансовой стабильности.

В частности, продолжают действовать такие ограничения как обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 65%, 120-дневный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, однодневный срок бронирования гривни для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов, лимит покупки наличной валюты физическими лицами в размере 12 тысяч гривень в день, лимит на снятие наличных с валютного счета в размере 250 тысяч гривень в день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter