"Международные факторы": в Китае выяснили причины недавней девальвации юаня

Средневысокие темпы роста китайской экономики позволят китайскому юаню сохранить стабильность, сообщает Росбалт со ссылкой на Государственное статистическое управление (Госстат) КНР.

"Как заявил официальный представитель Госстата Мао Шэнъюн, недавняя девальвация китайской валюты к доллару была вызвана "международными факторами", в частности возросшими ожиданиями относительно повышения процентной ставки ФРС",- говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что ослабление к доллару продемонстрировали и другие валюты, причем амплитуда девальвации у них была гораздо выше, чем у юаня.

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Рост спроса на активы в китайской валюте на международном рынке обеспечивает целый ряд факторов, указывают в Госстате. В том числе речь идет о средневысоких темпах роста китайской экономики, положительном торговом балансе и достаточных валютных резервах.

Кроме того, стало известно,что Китай начал прямые торги юанем в парах с еще семью валютами. В список добавились шведская, датская и норвежская кроны, венгерский форинт, польский злотый, турецкая лира и мексиканский песо.

Таким образом, общее количество напрямую котируемых к юаню валют достигло 22. Курсы других валют по-прежнему будут определяться по цене юаня и валюты третьей страны к доллару США.