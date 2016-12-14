Порошенко рассказал, когда в Украине возможно увеличение пенсий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время рабочего визита в Тернопольскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, это будет сделано после того, как с ростом минимальной зарплаты вырастут поступления от налогов с доходов физических лиц и единого социального взноса, а следовательно наполнится пенсионный фонд.

«Тогда мы перейдем к повышению пенсий. Уверен в том, что в Украине фантастическое будущее», – сказал Порошенко.

На сколько именно планируется поднять пенсии он не уточнил.

Вместе с тем президент напомнил, что с 1 января размер минимальной зарплаты возрастает до 3,2 тыс грн.

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«С 1 января больше не будет зарплаты в 1,5-16 тыс. грн, принято решение поднять зарплату в 2 раза. Это направлено на защиту человека труда и борьбы с бедностью. Причем это касается как производства, так и бюджетной сферы», – сказал Порошенко.

Он также выразил надежду, что экономический эффект вскоре даст дерегуляция бизнеса и налоговая реформа.

«Отменено 368 актов и постановлений, которыми регулировалась деятельность бизнеса. Кто должен контролировать качество? Честное имя украинского производителя. Это эффективнее, чем взяточники в контролирующих службах. Вопросы дерегуляции и изменений налогового администрирования снимает давление на предпринимателей. Создается электронный кабинет плательщика налогов, а налоговые инспекции превращаются в консультационные пункты. Нечего ходить к предпринимателям. Изменена налоговой системы будет одним из столпов экономической реформы», – сказал Порошенко.

Напомним, сегодня президент ззаявив, что если в 2014 году главной задачей было остановить врага, в 2015 году – создать собственные Вооруженные силы, то в 2016 году главной задачей является поднятие экономики.

"Вместо того, чтобы брать кредиты, которые нужно возвращать, нужно привлекать инвестиции, которые создают новые рабочие места, дают налоги, новые технологии. Открытие этого производства является залогом и признаком успеха Украины", - сказал президент.