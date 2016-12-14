ФРС США повысила базовую ставку
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США на заседании 14 декабря повысил ключевую ставку до 0,5–0,75%.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передает Дождь.
Свое решение регулятор объяснил возможным возвращением к инфляции на уровне 2% и стабилизацией ситуации на рынке труда США. «В последние месяцы наблюдался устойчивый рост занятости населения и сокращение доли безработных», - отметили в ФРС.
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ФРС также повысила свой прогноз по росту экономики США в 2016 году — до 1,9% против 1,8% в сентябре. Безработица, по прогнозу ФРС, с 4,7% в четвертом квартале этого года уменшится до 4,5% в следующие три года. Инфляция с 1,5% в этом году вырастет до 1,9% в следующем и до 2% в 2018-2019 годы.
Исходя из обновленного прогноза в 2017 году ФРС повысит ставку еще три раза, а не два, как ожидалось в сентябре, пишет Bloomberg. Глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что регулятор ожидает дальнейшего роста экономика США.
До этого ФРС повышала ставку год назад в 2015 году. Cтавку тогда подняли также на 0,25 базисных пунктов до 0–0,25%, это произошло впервые за девять лет с 2006 года.