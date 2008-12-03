Только позиция власти может заставить банки уважать клиентов - Томенко

Только сильная и консолидированная позиция власти может заставить банки уважать своих клиентов, а не наживаться на них во время экономического кризиса, считает заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вчера во время эфира на «5 канале» он сказал: «Необходимость совместных действий власти является очень важной, чтобы не только декларативно, а на самом деле защитить Украину от кризиса».

По его убеждению, в нынешних условиях Минфин не должен просить банки снять комиссионный сбор и зафиксировать курс на уровне 5,05 грн за доллар для погашения заемщиками части уже выданных кредитов.

«Это должно быть совместной позицией Кабмина и НБУ, которой будут придерживаться все банки. Ведь на сегодня государство активно поддерживает банковский сектор, а он, в свою очередь, должен поддерживать своих клиентов», - считает Н.ТОМЕНКО.