Нацбанк обяжет обменники обзавестись кассовыми аппаратами

Финансовые учреждения при проведении валютно-обменных операций должны применять регистраторы расчетных операций (РРО) с 17 декабря 2016 года, включая сами учреждения, их обособленные подразделения и пункты обмена валют, кроме касс банков.

Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины в ответ на обращения небанковских финучреждений и их ассоциаций относительно применения РРО.

Как отметил регулятор на своем сайте, данное требование распространяется на финучреждения и пункты обмена валют, которые уже осуществляют валютно-обменные операции, так и на те, которые планируют начать свою работу.

В своем разъяснении Нацбанк сослался на требования Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и своей Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

Регулятор предложил финучреждениям учитывать свою позицию в практической деятельности.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли планирует повысить порог продаж без применения регистратора расчетных операций до 250-500 тысяч гривень с действующих 75-200 тысяч гривень. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства.

С 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространится также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

Внедрение обязательного использования РРО является одним из требований Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной.